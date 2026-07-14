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Газета «Культура»

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В Кронштадте развернется исторический фестиваль «Бой за остров Котлин»

В Кронштадте развернется исторический фестиваль «Бой за остров Котлин»

На предстоящих выходных в Кронштадте пройдет исторический фестиваль «Бой за остров Котлин». Площадкой для мероприятий станет территория «Форт береговой «Риф», где организуют военно-исторические реконструкции, посвященные эпохе XVII–XVIII веков.

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