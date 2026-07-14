В Кронштадте развернется исторический фестиваль «Бой за остров Котлин»

На предстоящих выходных в Кронштадте пройдет исторический фестиваль «Бой за остров Котлин». Площадкой для мероприятий станет территория «Форт береговой «Риф», где организуют военно-исторические реконструкции, посвященные эпохе XVII–XVIII веков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии