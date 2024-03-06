Африканское командование ВС США получит очередную партию датчиков обнаружения выстрелов

Африканское командование Вооруженных сил США (USAFRICOM), зона ответственности которого охватывает весь африканский континент с соседними островами, за исключением территории Египта, получит очередную партию датчиков обнаружения выстрелов, сообщает военно-политическое издание Defense News.
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