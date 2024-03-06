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Африканское командование ВС США получит очередную партию датчиков обнаружения выстрелов

Африканское командование ВС США получит очередную партию датчиков обнаружения выстрелов

Африканское командование Вооруженных сил США (USAFRICOM), зона ответственности которого охватывает весь африканский континент с соседними островами, за исключением территории Египта, получит очередную партию датчиков обнаружения выстрелов, сообщает военно-политическое издание Defense News.

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