Мужчина ушел в лес и пропал на месяц. Все уже сбились с поиском, когда через 34 дня он вернулся

26-летний канадец однажды утром вышел из дома и отправился в ближайший лес, после чего исчез. Уже на второй день его начали искать сотни добровольцев, но даже с помощью вертолета найти мужчину не удалось, и поиски были прекращены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии