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Мужчина ушел в лес и пропал на месяц. Все уже сбились с поиском, когда через 34 дня он вернулся

Мужчина ушел в лес и пропал на месяц. Все уже сбились с поиском, когда через 34 дня он вернулся

26-летний канадец однажды утром вышел из дома и отправился в ближайший лес, после чего исчез. Уже на второй день его начали искать сотни добровольцев, но даже с помощью вертолета найти мужчину не удалось, и поиски были прекращены.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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16 час.
ВИ
Виктория Иванова
🙄
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14 час.
Модест
Ну если этот папуас не умеет писать записки, то мог бы кому-нибудь сказать, что уходит в лес и что его не надо искать. А может нашкодил и прятался от полиции. Ну или мухоморов переел бедолага.
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13 час.

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