Предстоятель РПЦ отметил личное участие президента в создании «уникальной модели сотрудничества, выстраивания доверительного и взаимополезного диалога» в сфере церковно-государственных отношений

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил личное стремление Президента к созданию "уникальной модели сотрудничества, укрепления доверия и взаимовыгодного диалога" в сфере церковно-государственных отношений По случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского в Троицкой лавре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который "вынужден был оставаться в своей келье", обратился с приветствием к участникам церемонии, напомнив об особом прошении о здравии президента России, которое было сделано во время Божественной литургии.