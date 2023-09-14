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Bellator 301: Амосов и Джексон подерутся в главном событии, Шаблий проведет бой с Фрейре

Bellator 301: Амосов и Джексон подерутся в главном событии, Шаблий проведет бой с Фрейре

В ночь на 18 ноября в Чикаго, штат Иллинойс, состоится турнир Bellator 301. В главном событии вечера пройдет титульный поединок в полусреднем весе между Ярославом Амосовым (27-0) и Джейсоном Джексоном (16-4).

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