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Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в купальнике

Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в купальнике

Популярная американская топ-модель Жасмин Тукс похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 7,4 миллиона подписчиков.

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