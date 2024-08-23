Еще 14 школ построили в Подмосковье по инвестпрограмме

Еще 14 школ построили в Подмосковье по инвестиционной программе. Они откроются в сентябре. Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, школы построили за счет внебюджетных средств вместе с жилыми кварталами.
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