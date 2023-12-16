Ким Чен Ын получил новый роскошный броневик, несмотря на санкции

Южнокорейские журналисты поделились роликом с Общереспубликанского съезда матерей в Пхеньяне. Пресса удивилась, что Ким Чен Ын прибыл на мероприятие на пуленепробиваемом Mercedes-Benz Maybach S650 образца 2019 года: ранее такой лимузин у диктатора в автопарке замечен не был.