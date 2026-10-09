Ярославль без спешки: как провести два дня и не утонуть в храмах

Когда я впервые собиралась в Ярославль, то совершила классическую ошибку новичка. Открыла карту, отметила всё подряд: Кремль, набережную, Стрелку, с десяток церквей — и уже к середине дня поняла, что перестала отличать Илью Пророка от Иоанна Предтечи.