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Орловские новости

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Усилиями орловского депутата отремонтировали тротуар в микрорайоне

Усилиями орловского депутата отремонтировали тротуар в микрорайоне

В Андриановском микрорайоне восстановили асфальт на тротуаре. Успех был достигнут благодаря усилиям депутата областного совета Игоря Рыбакова, местных жителей и обращений в надзорные органы.

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