Евлоев об отмене боя Жумагулова: «На все воля Аллаха»

Российский боец Мовсар Евлоев (16-0) в своем инстаграме выступил с обращением к казахстанскому файтеру Жалгасу Жумагулову: «Терпения, брат! Мы все знаем, как долго ты готовился к этому бою! На все воля Аллаха».