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"Чуть голову не откусила": фото пострадавшего от нападения акулы в Приморье "слили" в Сеть

"Чуть голову не откусила": фото пострадавшего от нападения акулы в Приморье "слили" в Сеть

В социальной сети Instagram (12+) жители Приморья бурно обсуждают последствия нападения акулы, которое произошло в водах края.

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