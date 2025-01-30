FP: какие беспрецедентные санкции может ввести Трамп в отношении Москвы

Несмотря на широко распространенную на Украине, в Европе и в Вашингтоне обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп займет примирительную позицию по отношению к России в связи с конфликтом на Украине, он и многие ключевые члены его администрации дали понять, что готовы серьезно усилить экономическое давление на Москву, чтобы добиться перемирия.
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