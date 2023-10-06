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Мэрия Владивостока предупредила о сроках проведения опросов по благоустройству трех территорий

Мэрия Владивостока предупредила о сроках проведения опросов по благоустройству трех территорий

Опросы по благоустройству общественных территорий в районе Кирова,116, Жигура, 4-6 и Ватутина, 26 будут проходить.

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