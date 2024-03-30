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  • Сергей Яковлев
    Не выдворять, а сажать с отягчающими. И депутатов с российскими чиновниками, крышующими антигосударственную политику....Петербургские суд...
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Адмирал Бауэр: нет никаких признаков планов РФ «напасть» на одну из стран НАТО

Адмирал Бауэр: нет никаких признаков планов РФ «напасть» на одну из стран НАТО

Нет никаких признаков планов Российской Федерации «напасть» на одну из стран-членов НАТО. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал адмирал Роб Бауэр, занимающий должность председателя военного комитета Североатлантического альянса.

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