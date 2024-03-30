Адмирал Бауэр: нет никаких признаков планов РФ «напасть» на одну из стран НАТО

Нет никаких признаков планов Российской Федерации «напасть» на одну из стран-членов НАТО. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал адмирал Роб Бауэр, занимающий должность председателя военного комитета Североатлантического альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии