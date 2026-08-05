Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

133 подписчика

Отчёт орловской облпрокуратуры раскрыл коррупционные преступления

Отчёт орловской облпрокуратуры раскрыл коррупционные преступления

Прокуратура Орловской области подвела итоги работы гособвинителей за первое полугодие 2026 года. Сводная статистика надзорного ведомства стала реальным срезом того, за что сегодня на Орловщине бьют «рублём и сроком».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии