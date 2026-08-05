Отчёт орловской облпрокуратуры раскрыл коррупционные преступления

Прокуратура Орловской области подвела итоги работы гособвинителей за первое полугодие 2026 года. Сводная статистика надзорного ведомства стала реальным срезом того, за что сегодня на Орловщине бьют «рублём и сроком».
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