Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Саша вернулся, повеселил и обратно, в Испанию", - спасибо российскому олигарху за Ревву.

"Саша вернулся, повеселил и обратно, в Испанию", - спасибо российскому олигарху за Ревву.

Politiki.net Как эпопея с нашумевшей "голой вечеринкой" сошла на нет, так и мутная история с приглашением на новогодний корпоратив, одним российским олигархом, комика Сашку Ревву, уроженца Донецка, большого друга экс-участника 95-го квартала, а наные президента соседней страны - не нашла должного отклика ни у российской Фемиды, ни у патриотически настроенного общества.

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Комментарии
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Надежда Надежда
По ходу не только громадный рот, анус тоже задействован.😂
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15 час.
г
галина
Наказать надо и канал ТНТ и этого единороса, но видимо таких в ЕР много, если не все.
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14 час.
Влад Владимиров
На это я вам, Наденька, скажу: не знаю... Я за идиотами не пристально тут наблюдаю...😁
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12 час.

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