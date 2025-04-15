Лунный посевной календарь на апрель 2025 года: советы для садоводов и огородников Ирэн ОрлонскаяЛунный посевной календарь предоставляет садоводам информацию о благоприятных и неблагоприятных днях для работы с растениями.
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