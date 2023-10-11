Число мультимиллионеров в мире выросло вдвое за последние 20 лет

Число долларовых мультимиллионеров в мире увеличилось вдвое за последние 20 лет. С 2003 года число людей, чье состояние превышает 100 миллионов долларов, выросло до 28,42 тысячи, свидетельствуют результаты совместного исследования аналитиков компаний Henley & Partners и New World Wealth.