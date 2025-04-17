Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Размещение «многонационального миротворческого контингента» - не что иное, как... втягивание в эту авантюру другие ст...Захарова высказал...
  • Лидия Санникова
    Смешно...Путин наградил Та...
  • Мария
    Верно. Есть ещё вариант. Поселил бы их на своей вилле в Испании.Затулин опять зас...

На Западе назвали одного из самых «агрессивных и русофобных» политиков ЕС

На Западе назвали одного из самых «агрессивных и русофобных» политиков ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию о безусловной поддержке Украины и продолжает «свою вечную мантру» о борьбе с Россией до конца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх