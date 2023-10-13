Из хиленького растения — в пышный зелёный кустик. Скорее подкормите замиокулькас

Замиокулькас нравится многим садоводам благодаря своей компактности и сочной зелёной листве. Однако, при покупке растения в магазине, вы можете заметить, что замиокулькас очень маленький, даже слабенький.
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