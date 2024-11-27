Крымские десантники уничтожили "Корнетом" украинскую БМП в Курской области

Расчет противотанкового комплекса "Корнет" подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил боевую машину пехоты ВСУ на территории Курской области.
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