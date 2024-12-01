Названа стоимость лыжных туров на горные курорты России

Отдых на горнолыжных курортах России в этом зимнем сезоне в среднем стоит 80 тысяч рублей на двоих. Цены на путевки раскрыл эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, его слова приводит ТАСС.