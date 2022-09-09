Дурич считает, что Босния и Герцеговина не должны играть со сборной России, а Пьянич не хочет участвовать в этом матче

Вице-президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Ирфан Дурич и один из лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич, ныне защищающий цвета эмиратского клуба «Шарджа», выступают против проведения товарищеского матча со сборной России.