Эквадор делает ставку на новый пакт безопасности

Региональные усилия по созданию нового альянса безопасности активизировали власти Эквадора, рассказала обозреватель Foreign Policy Кэтрин Осборн в аналитической статье от 20 сентября, опубликованной на сайте издания.
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