Листай.ру [СМИ]

223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Лебединец
    Молодец Вагнер! Так держать! Вся надежда на всех, Кто борется с фашисткой нечестью. Маргарита Л.«Вагнер” взял под...
  • Владимир Витковский
    Котел захлопнуть- и добивать падаль бандеровскую !!!ВСУ в Авдеевке ок...
  • виктор дабижа
    это очень хорошо,чаще бы проводить эти удары по конкретным местам скопления натовской мрази«Реально накрыли ...

Военный эксперт Кнутов объяснил, почему весеннее наступление ВСУ станет «лебединой песней» для Украины

Военный эксперт Кнутов объяснил, почему весеннее наступление ВСУ станет «лебединой песней» для Украины

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию «Царьград» объяснил, почему возможное весеннее наступление ВСУ станет «лебединой песней» для Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх