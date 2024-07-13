Российские инженеры изучили ракеты Storm Shadow

И узнали особенности работы блоков управления К российским специалистам попали крылатые ракеты Storm Shadow, которые по своим характеристикам являются малозаметными и могут скрытно подлетать к объекту удара, сообщает РИА Новости.
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