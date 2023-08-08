Медвежий угол

37 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Так привезите этих так называемых судей в багажнике, как это делают американцы. Здесь оформить как положено- обвинени..."От Путина просто...
  • Александр Лагуткин
    Да делали недостаточно. Я вырос среди бывших фронтовиков. У многих моих сверстников отцы били либо инвалидам, либо им...НАД ВЕТЕРАНАМИ СВ...
  • Владимир Соловьев
    ОБС!Зеленская назвала...

Свободные люди и рабы

Свободные люди и рабы

«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть револю­ционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮК
Юрий Кушнарев
пидорасово племя,которых нам предлагают считать заблудшими братьями. Хрен тебе,а не братья
Ответить
23 час.
Дмитрий Бакланов
Рабов, мечтающих быть свободными, ненавидят рабы, желающие стать рабовладельцами...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх