«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.
Свободные люди и рабы
Комментарии
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ЮК
Юрий Кушнарев
пидорасово племя,которых нам предлагают считать заблудшими братьями. Хрен тебе,а не братья
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23 час.
Дмитрий Бакланов
Рабов, мечтающих быть свободными, ненавидят рабы, желающие стать рабовладельцами...
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4 час.
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