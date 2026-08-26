«География» ФАБов расширяется: нанесены удары в районе порта Николаева Появляются сообщения о новых волнах ночных ударов по объектам на контролируемых противником тер.
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«География» ФАБов расширяется: нанесены удары в районе порта Николаева Появляются сообщения о новых волнах ночных ударов по объектам на контролируемых противником тер.
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