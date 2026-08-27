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Актриса Екатерина Кузнецова столкнулась с реальностью после гибели близкого друга

Актриса Екатерина Кузнецова столкнулась с реальностью после гибели близкого друга

Звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова, уехавшая из России в 2022 году и открыто транслировавшая бескомпромиссную позицию в соцсетях, переживает тяжелый личный кризис.

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