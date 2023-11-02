Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

861 подписчик

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Краснодару» 2:3 в Фонбет Кубке России, ведя 2:1. Гол Соболева с пенальти на 84-й отменили из-за двойного касания (сам форвард с этим, похоже, не согласен).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Да, удивительно. Чистая пенка. Шафеев и кто там на ВАР, на выход. Допустим, Шафеев не видел, но ВАР то для чего?
Ответить
1 д.
Лена Мисько
Но зато гол Соболева под микроскопом смотрят... со стократным зумом и стократным замедлением
Ответить
1 д.
Лена Мисько
🏆 Последние два матча группового этапа Кубка России распределили места трех команд на старте плей-офф турнира: 🔸«Динамо» на самых последних секундах вырвало победу у «Пари НН» (2:1) и будет играть в «пути РПЛ», в «пути регионов» выступит «Краснодар». 🔸«Ростов» в очной встрече забрал у «Урала» (2:1) место в «пути РПЛ», клуб из Екатеринбурга отправляется в «путь регионов».
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх