Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Лена Мисько Да, удивительно. Чистая пенка. Шафеев и кто там на ВАР, на выход. Допустим, Шафеев не видел, но ВАР то для чего?

Лена Мисько Но зато гол Соболева под микроскопом смотрят... со стократным зумом и стократным замедлением