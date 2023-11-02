Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Краснодару» 2:3 в Фонбет Кубке России, ведя 2:1. Гол Соболева с пенальти на 84-й отменили из-за двойного касания (сам форвард с этим, похоже, не согласен).
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