Российский посол рассказал о поверхностном ответе Британии по делу Скрипалей

Полученный ответ от Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании по делу Скрипалей не содержал никаких сведений о Сергее Скрипале, сообщил «Известиям» российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
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