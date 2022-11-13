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Юрий Хованский о «моральной травме» Медведевой после ухода Милохина из шоу: «Жене, в случае чего, кирзачи не носить. Держала бы она свое мнение при себе»

Юрий Хованский отреагировал на комментарии продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха. Авербух ранее заявил о том, что Даня Милохин нанес моральную травму Евгении Медведевой своим уходом из шоу.

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