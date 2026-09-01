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Царьград

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Масштабный провал США в Иордании: Иран оставил Зеленского без ракет?

Масштабный провал США в Иордании: Иран оставил Зеленского без ракет?

Иран атаковал американские военные объекты в Иордании. Вашингтону пришлось тратить свои запасы противоракетных снарядов, на получение которых очень рассчитывал киевский режим.

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