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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ботафого» может подать в суд на «Динамо» после срыва трансфера Мартинса – за неправомерное использование фото игрока

«Ботафого» не согласен с решением «Динамо» не подписывать вингера  Матеуса Мартинса . Ранее стало известно, что 23-летний бразилец  провалил медосмотр в московском клубе из-за состояния бедра.

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