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Татар-информ

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Глава МЧС России Куренков осмотрел выставку салона «Комплексная безопасность»

Глава МЧС России Куренков осмотрел выставку салона «Комплексная безопасность»

Сегодня глава МЧС России Александр Куренков посетил выставку XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

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