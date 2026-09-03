Глава МЧС России Куренков осмотрел выставку салона «Комплексная безопасность»

Сегодня глава МЧС России Александр Куренков посетил выставку XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».
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