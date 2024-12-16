РПСМ: судно Lady Fortune сообщило о бедствии в Керченском проливе

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Судно турецкого судовладельца, на котором находятся 13 человек из Азербайджана и Турции, оказалось в бедственном положении в Керченском проливе: они не могу выйти в море, при этом вода и продовольствие заканчиваются.
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