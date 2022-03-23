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Все равны, но кое-кто равнее: боксёр Усик нашёл повод покинуть Украину

Все равны, но кое-кто равнее: боксёр Усик нашёл повод покинуть Украину

Позировавший несколько дней с автоматом в рядах «фольксштурма» (киевской теробороны) выступающий за Украину выходец из Крыма боксёр Александр Усик покинул страну.

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