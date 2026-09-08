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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Turkish Airlines станут титульным спонсором «Ливерпуля» со следующего сезона. Клуб заработает 300+ млн фунтов за 5 лет – больше всех в АПЛ

У « Ливерпуля » появится новый титульный спонсор со следующего сезона.  Английский клуб объявил о заключении партнерского соглашения с авиакомпанией Turkish Airlines.

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