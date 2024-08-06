Десятки домов в пригороде Калуги остались без электричества

6 августа в деревне Плетеневке и поселке Резвань будут проводиться ремонтные работы на электросетях. В связи с этим, с 8:00 до 17:00 на некоторых улицах в этих населенных пунктах не будет электричества6 августа в деревне Плетеневке и поселке Резвань в пригороде Калуги будут проводиться ремонтные работы на электросетях.