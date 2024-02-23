Страдания американской балерины

Высшая школа злословия Как вы отнеслись к задержанию Ксении Карелиной - если, конечно, о нем вообще слышали? Ксения - балерина, гражданка России и США, живет в Штатах, там, как я понимаю, танцует и оттуда же по широте душевной перевела в помощь моей любимой стране 51 доллар.