Страдания американской балерины

Высшая школа злословия Как вы отнеслись к задержанию Ксении Карелиной - если, конечно, о нем вообще слышали? Ксения - балерина, гражданка России и США, живет в Штатах, там, как я понимаю, танцует и оттуда же по широте душевной перевела в помощь моей любимой стране 51 доллар.
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