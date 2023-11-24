Собянин: Более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

На портале «Активный гражданин» горожане могут проголосовать за наиболее понравившиеся отреставрированные объекты Власти Москвы продолжают восстанавливать крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире.
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