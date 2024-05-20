Керчь снова встретит «Боспорские агоны»: каким будет 26-ой фестиваль античного искусства

Спектакли российских театров для детей и взрослых, интеллектуально-дискуссионная игра, много музыки, поэзии, малые Олимпийские игры и много других мероприятий для любителей искусства порадуют гостей Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны».
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