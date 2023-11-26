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Дюмин: сбитый БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом в Туле

Сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, слова которого приводит официальный Telegram-канале регионального правительства.

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