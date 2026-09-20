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Новости Липецка

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ЦИК опубликовал первые результаты выборов в Липецкий облсовет

ЦИК опубликовал первые результаты выборов в Липецкий облсовет

После обработки 9,33% протоколов «Единая Россия» лидирует с 47,96% голосов, КПРФ на втором месте с 16,52%, третьими идут Новые люди с 12,63%.

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