ЦИК опубликовал первые результаты выборов в Липецкий облсовет

После обработки 9,33% протоколов «Единая Россия» лидирует с 47,96% голосов, КПРФ на втором месте с 16,52%, третьими идут Новые люди с 12,63%.
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