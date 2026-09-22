Возня продолжается: Зеленский запросил у Трампа мира до зимы, а Трамп «допускает» трёхстороннюю встречу в Майами

В США допускают проведение трёхсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта в Майями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с диктатором Зеленским в Нью-Йорке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».