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Возня продолжается: Зеленский запросил у Трампа мира до зимы, а Трамп «допускает» трёхстороннюю встречу в Майами

Возня продолжается: Зеленский запросил у Трампа мира до зимы, а Трамп «допускает» трёхстороннюю встречу в Майами

В США допускают проведение трёхсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта в Майями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с диктатором Зеленским в Нью-Йорке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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