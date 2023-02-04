Корабли Северного флота провели учение по противовоздушной обороне

Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота.
Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота.
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