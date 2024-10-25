Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свеклы теперь просят по две порции даже те, кто ее раньше не ел: тушим с тыквой и получаем новое блюдо

Свеклы теперь просят по две порции даже те, кто ее раньше не ел: тушим с тыквой и получаем новое блюдо

Обычно свеклу пускают в салаты, или в классические супы, но в таком варианте ее любят не все. Поделимся рецептом, после которого свекла будет появляться на вашем столе постоянно: двойную порцию попросят и равнодушные к этому овощу люди.

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