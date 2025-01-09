Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Больше половины растащат.Файзуллин: на мод...
  • Семен Борисов
    Депутат Государственной думы, 1-й зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками...Правительство Арм...
  • Татьяна Решетняк
    турция,украина,грузия КТО следующий ,а- АРМЕНИЯПравительство Арм...

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС

Правительство Армении одобрило инициированный прозападными силами законопроект о начале процесса присоединения к Евросоюзу, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Решетняк
турция,украина,грузия КТО следующий ,а- АРМЕНИЯ
Ответить
22 час.
Семен Борисов
Депутат Государственной думы, 1-й зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что Армения под руководством Пашиняна и прозападных сил продолжает приближаться к европейским ценностям, к бездуховности и бескультурью.               Жопочникам к процедурам не привыкать!😆
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх