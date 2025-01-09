Правительство Армении одобрило инициированный прозападными силами законопроект о начале процесса присоединения к Евросоюзу, сообщает РИА Новости.
Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС
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Татьяна Решетняк
турция,украина,грузия КТО следующий ,а- АРМЕНИЯ
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22 час.
Семен Борисов
Депутат Государственной думы, 1-й зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что Армения под руководством Пашиняна и прозападных сил продолжает приближаться к европейским ценностям, к бездуховности и бескультурью. Жопочникам к процедурам не привыкать!😆
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20 час.
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