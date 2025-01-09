Семен Борисов

Депутат Государственной думы, 1-й зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что Армения под руководством Пашиняна и прозападных сил продолжает приближаться к европейским ценностям, к бездуховности и бескультурью. Жопочникам к процедурам не привыкать!😆