Российский паркетник обзаведется полным приводом к Новому году

Отечественный автопром готовит сюрприз для любителей активной езды: кроссовер Tenet T4L, который пока доступен исключительно с передним приводом, к концу года обретет полноприводную версию, рассказал ТГ-канал Tagaz: Автожурнал.
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