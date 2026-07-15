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За рулем

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Российский паркетник обзаведется полным приводом к Новому году

Российский паркетник обзаведется полным приводом к Новому году

Отечественный автопром готовит сюрприз для любителей активной езды: кроссовер Tenet T4L, который пока доступен исключительно с передним приводом, к концу года обретет полноприводную версию, рассказал ТГ-канал Tagaz: Автожурнал.

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